https://ria.ru/20210920/vybory-1750923894.html

Эсеры становятся третьей фракцией в Госдуме, заявил Миронов

Эсеры становятся третьей фракцией в Госдуме, заявил Миронов - РИА Новости, 20.09.2021

Эсеры становятся третьей фракцией в Госдуме, заявил Миронов

"Справедливая Россия - За правду" уверенно проходит в Госдуму, по количеству депутатов она становится третьей фракцией, обгоняя ЛДПР, заявил председатель партии РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T11:00

2021-09-20T11:00

2021-09-20T11:00

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

сергей миронов

выборы в государственную думу

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. "Справедливая Россия - За правду" уверенно проходит в Госдуму, по количеству депутатов она становится третьей фракцией, обгоняя ЛДПР, заявил председатель партии Сергей Миронов."Наша социалистическая партия "Справедливая Россия – За правду" уверенно проходит в Госдуму. Улучшает свой результат по сравнению с 2016 годом. Более того, совершенно очевидно, что по количеству депутатов у нас будет третья фракция, мы обходим ЛДПР – это новость хорошая", - сказал Миронов журналистам.

https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, сергей миронов, выборы в государственную думу, партия "справедливая россия - за правду"