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Эсеры становятся третьей фракцией в Госдуме, заявил Миронов
Эсеры становятся третьей фракцией в Госдуме, заявил Миронов - РИА Новости, 20.09.2021
Эсеры становятся третьей фракцией в Госдуме, заявил Миронов
"Справедливая Россия - За правду" уверенно проходит в Госдуму, по количеству депутатов она становится третьей фракцией, обгоняя ЛДПР, заявил председатель партии РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T11:00
2021-09-20T11:00
2021-09-20T11:00
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
сергей миронов
выборы в государственную думу
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. "Справедливая Россия - За правду" уверенно проходит в Госдуму, по количеству депутатов она становится третьей фракцией, обгоняя ЛДПР, заявил председатель партии Сергей Миронов."Наша социалистическая партия "Справедливая Россия – За правду" уверенно проходит в Госдуму. Улучшает свой результат по сравнению с 2016 годом. Более того, совершенно очевидно, что по количеству депутатов у нас будет третья фракция, мы обходим ЛДПР – это новость хорошая", - сказал Миронов журналистам.
https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, сергей миронов, выборы в государственную думу, партия "справедливая россия - за правду"
Эсеры становятся третьей фракцией в Госдуме, заявил Миронов
Миронов: "СР — За правду" обгоняет ЛДПР и становится третьей по размеру фракцией Госдумы