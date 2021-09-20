https://ria.ru/20210920/vybory-1750917569.html

Аскольд Запашный идет третьим на выборах в Госдуму в Удмуртии

Аскольд Запашный идет третьим на выборах в Госдуму в Удмуртии - РИА Новости, 20.09.2021

Аскольд Запашный идет третьим на выборах в Госдуму в Удмуртии

Кандидат "Справедливой России - Патриоты - За правду" Аскольд Запашный третий на выборах в Госдуму в Ижевском избирательном округе с 10,27% после обработки... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T10:29

2021-09-20T10:29

2021-09-20T10:32

выборы в государственную думу

политика

удмуртская республика (удмуртия)

госдума рф

аскольд запашный

выборы в государственную думу

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Кандидат "Справедливой России - Патриоты - За правду" Аскольд Запашный третий на выборах в Госдуму в Ижевском избирательном округе с 10,27% после обработки 99,51% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, кандидат от СРЗП Аскольд Запашный третий на выборах в Госдуму в Ижевском избирательном округе с 10,27% после обработки 99,51% протоколов. На первом месте - кандидат от ЕР Олег Гарин с 33,28%, на втором месте - кандидат от КПРФ Владимир Бодров с 21,80%.

https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html

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политика, удмуртская республика (удмуртия), госдума рф, аскольд запашный, выборы в государственную думу, партия "справедливая россия - за правду"