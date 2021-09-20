https://ria.ru/20210920/vybory-1750917569.html
Аскольд Запашный идет третьим на выборах в Госдуму в Удмуртии
Аскольд Запашный идет третьим на выборах в Госдуму в Удмуртии - РИА Новости, 20.09.2021
Аскольд Запашный идет третьим на выборах в Госдуму в Удмуртии
Кандидат "Справедливой России - Патриоты - За правду" Аскольд Запашный третий на выборах в Госдуму в Ижевском избирательном округе с 10,27% после обработки... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T10:29
2021-09-20T10:29
2021-09-20T10:32
выборы в государственную думу
политика
удмуртская республика (удмуртия)
госдума рф
аскольд запашный
выборы в государственную думу
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Кандидат "Справедливой России - Патриоты - За правду" Аскольд Запашный третий на выборах в Госдуму в Ижевском избирательном округе с 10,27% после обработки 99,51% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, кандидат от СРЗП Аскольд Запашный третий на выборах в Госдуму в Ижевском избирательном округе с 10,27% после обработки 99,51% протоколов. На первом месте - кандидат от ЕР Олег Гарин с 33,28%, на втором месте - кандидат от КПРФ Владимир Бодров с 21,80%.
https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html
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политика, удмуртская республика (удмуртия), госдума рф, аскольд запашный, выборы в государственную думу, партия "справедливая россия - за правду"
10:29 20.09.2021 (обновлено: 10:32 20.09.2021)
Аскольд Запашный идет третьим на выборах в Госдуму в Удмуртии
Аскольд Запашный идет третьим на выборах в Госдуму в Ижевском избирательном округе