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"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Пермского края

"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Пермского края - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Пермского края

"Единая Россия" лидирует с 33,20% голосов на выборах депутатов Законодательного собрания Пермского края четвертого созыва, КПРФ с 22,75% - вторая, указывают... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T10:24

2021-09-20T10:24

2021-09-20T10:24

выборы в государственную думу

политика

пермский край

единая россия

госдума рф

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ПЕРМЬ, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует с 33,20% голосов на выборах депутатов Законодательного собрания Пермского края четвертого созыва, КПРФ с 22,75% - вторая, указывают данные онлайн-табло на сайте краевого избиркома после обработки 96,37% протоколов.По данным избиркома, после обработки 96,37% протоколов "Единая Россия" набирает 33,20%, КПРФ – 22,75%, "Справедливая Россия - За правду" – 11,31%, ЛДПР – 9,72%, "Новые люди" – 8,25%. Остальные партии не прошли пятипроцентный барьер. Подсчёт голосов продолжается.Голосование проходило с 17 по 19 сентября. В Пермском крае жители выбирали депутатов в Госдуму восьмого созыва, краевое заксобрание четвертого созыва и муниципальные представительные органы в 16 территориях. Предварительная явка на выборах в регионе на 18.00 (16.00 мск) составила 36,03%, что превышает показатели 2016 года (35,03%). Проголосовать пришли около 716 тысяч человек.

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, пермский край, единая россия, госдума рф