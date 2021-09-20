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Бастрыкин поручил проверить все сообщения о нарушениях на выборах
Бастрыкин поручил проверить все сообщения о нарушениях на выборах - РИА Новости, 20.09.2021
Бастрыкин поручил проверить все сообщения о нарушениях на выборах
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по всем фактам нарушений на выборах, сообщения о которых были переданы из МВД РФ, сообщила... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T10:24
2021-09-20T10:24
2021-09-20T10:33
выборы в государственную думу
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по всем фактам нарушений на выборах, сообщения о которых были переданы из МВД РФ, сообщила пресс-служба Следственного комитета.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября."Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителям следственных подразделений ведомства обеспечить проверку всех переданных из МВД России сообщений о нарушениях на выборах. Следователям надлежит оперативно организовать проверочные мероприятия для последующего принятия процессуальных решений согласно действующему законодательству. В ряде региональных следственных управлениях уже начаты доследственные проверки", - говорится в сообщении.Отмечается, что Бастрыкин также поставил проверку на контроль в центральном аппарате.
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), россия
10:24 20.09.2021 (обновлено: 10:33 20.09.2021)
Бастрыкин поручил проверить все сообщения о нарушениях на выборах
Глава СК Бастрыкин поручил проверить все сообщения о нарушениях на выборах