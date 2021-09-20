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Бастрыкин поручил проверить все сообщения о нарушениях на выборах

Бастрыкин поручил проверить все сообщения о нарушениях на выборах - РИА Новости, 20.09.2021

Бастрыкин поручил проверить все сообщения о нарушениях на выборах

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по всем фактам нарушений на выборах, сообщения о которых были переданы из МВД РФ, сообщила... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T10:24

2021-09-20T10:24

2021-09-20T10:33

выборы в государственную думу

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по всем фактам нарушений на выборах, сообщения о которых были переданы из МВД РФ, сообщила пресс-служба Следственного комитета.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября."Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителям следственных подразделений ведомства обеспечить проверку всех переданных из МВД России сообщений о нарушениях на выборах. Следователям надлежит оперативно организовать проверочные мероприятия для последующего принятия процессуальных решений согласно действующему законодательству. В ряде региональных следственных управлениях уже начаты доследственные проверки", - говорится в сообщении.Отмечается, что Бастрыкин также поставил проверку на контроль в центральном аппарате.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), россия