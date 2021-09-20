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Роднина лидирует на выборах в ГД по одномандатному округу в Подмосковье
Роднина лидирует на выборах в ГД по одномандатному округу в Подмосковье - РИА Новости, 20.09.2021
Роднина лидирует на выборах в ГД по одномандатному округу в Подмосковье
Депутат Госдумы седьмого созыва, Олимпийская чемпионка Ирина Роднина лидирует на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Подмосковье с 33,49% голосов после РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T10:15
2021-09-20T10:15
2021-09-20T10:15
выборы в государственную думу
политика
московская область (подмосковье)
госдума рф
ирина роднина
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы седьмого созыва, Олимпийская чемпионка Ирина Роднина лидирует на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Подмосковье с 33,49% голосов после обработки более 26% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.Согласно данным ЦИК, Роднина на выборах в ГД по одномандатному округу Дмитровский в Московской области лидирует с 33,49% по результатам обработки 26,59% протоколов.
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политика, московская область (подмосковье), госдума рф, ирина роднина
Роднина лидирует на выборах в ГД по одномандатному округу в Подмосковье
Роднина лидирует на выборах в ГД по одномандатному округу в Подмосковье с 33,49% голосов