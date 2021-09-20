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"Единая Россия" победила на выборах в Курской области

"Единая Россия" победила на выборах в Курской области - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Курской области

"Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму 43,48% после обработки 100% протоколов в Курской области, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T10:01

2021-09-20T10:01

2021-09-20T10:01

выборы в государственную думу

политика

курская область

единая россия

госдума рф

лдпр

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ВОРОНЕЖ, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму 43,48% после обработки 100% протоколов в Курской области, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы."Обработано 100% протоколов. По федеральному округу "Единая Россия" - 43,48%, КПРФ - 19,9%, ЛДПР - 10,67%, "Справедливая Россия - За правду" - 8,04%, "Новые люди" - 6,82%",- сказал собеседник агентства.Остальные партии пока не преодолели 5%.Явка на выборах в Госдуму по региону составила 47,01%.По двум одномандатным округам в области также победили представители "Единой России". В Курском одномандатном избирательном округе №109 Екатерина Харченко набрала 33,03%. В Сеймском одномандатном округе №110 Ольга Германова набрала 42,83%.

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, курская область, единая россия, госдума рф, лдпр