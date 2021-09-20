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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/vybory-1750911848.html
"Единая Россия" победила на выборах в Курской области
"Единая Россия" победила на выборах в Курской области - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Курской области
"Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму 43,48% после обработки 100% протоколов в Курской области, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T10:01
2021-09-20T10:01
выборы в государственную думу
политика
курская область
единая россия
госдума рф
лдпр
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ВОРОНЕЖ, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму 43,48% после обработки 100% протоколов в Курской области, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы."Обработано 100% протоколов. По федеральному округу "Единая Россия" - 43,48%, КПРФ - 19,9%, ЛДПР - 10,67%, "Справедливая Россия - За правду" - 8,04%, "Новые люди" - 6,82%",- сказал собеседник агентства.Остальные партии пока не преодолели 5%.Явка на выборах в Госдуму по региону составила 47,01%.По двум одномандатным округам в области также победили представители "Единой России". В Курском одномандатном избирательном округе №109 Екатерина Харченко набрала 33,03%. В Сеймском одномандатном округе №110 Ольга Германова набрала 42,83%.
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политика, курская область, единая россия, госдума рф, лдпр
10:01 20.09.2021
 
"Единая Россия" победила на выборах в Курской области

"Единая Россия" победила на выборах в Курской области, набрав 43,48 процента голосов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСортировка бюллетеней во время подсчета голосов после закрытия избирательного участка №1986 в Новосибирске
Сортировка бюллетеней во время подсчета голосов после закрытия избирательного участка №1986 в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВОРОНЕЖ, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму 43,48% после обработки 100% протоколов в Курской области, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома.
Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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"Обработано 100% протоколов. По федеральному округу "Единая Россия" - 43,48%, КПРФ - 19,9%, ЛДПР - 10,67%, "Справедливая Россия - За правду" - 8,04%, "Новые люди" - 6,82%",- сказал собеседник агентства.
Остальные партии пока не преодолели 5%.
Явка на выборах в Госдуму по региону составила 47,01%.
По двум одномандатным округам в области также победили представители "Единой России". В Курском одномандатном избирательном округе №109 Екатерина Харченко набрала 33,03%. В Сеймском одномандатном округе №110 Ольга Германова набрала 42,83%.
 
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