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"Единая Россия" лидирует в 195 одномандатных округах на выборах в Госдуму
"Единая Россия" лидирует в 195 одномандатных округах на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует в 195 одномандатных округах на выборах в Госдуму
Партия "Единая Россия" лидирует в 195 одномандатных округах на выборах в Госдуму, далее идут КПРФ, которая лидирует в 15 одномандатных округах, а также... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T10:00
2021-09-20T10:00
2021-09-20T10:09
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует в 195 одномандатных округах на выборах в Госдуму, далее идут КПРФ, которая лидирует в 15 одномандатных округах, а также "Справедливая Россия - За правду" - в семи, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 85,05% протоколов.ЛДПР, "Яблоко", "Родина", "Партия Роста" и "Гражданская Платформа" лидируют в одном одномандатном округе каждая.
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политика, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
10:00 20.09.2021 (обновлено: 10:09 20.09.2021)
"Единая Россия" лидирует в 195 одномандатных округах на выборах в Госдуму
ЕР лидирует в 195 одномандатных округах на выборах в ГД, подсчитано более 85% протоколов