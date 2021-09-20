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"Единая Россия" лидирует в 195 одномандатных округах на выборах в Госдуму

"Единая Россия" лидирует в 195 одномандатных округах на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует в 195 одномандатных округах на выборах в Госдуму

Партия "Единая Россия" лидирует в 195 одномандатных округах на выборах в Госдуму, далее идут КПРФ, которая лидирует в 15 одномандатных округах, а также... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T10:00

2021-09-20T10:00

2021-09-20T10:09

выборы в государственную думу

политика

единая россия

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует в 195 одномандатных округах на выборах в Госдуму, далее идут КПРФ, которая лидирует в 15 одномандатных округах, а также "Справедливая Россия - За правду" - в семи, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 85,05% протоколов.ЛДПР, "Яблоко", "Родина", "Партия Роста" и "Гражданская Платформа" лидируют в одном одномандатном округе каждая.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, россия