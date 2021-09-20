https://ria.ru/20210920/vybory-1750910708.html

Митрохин лидирует на выборах в ГД по одномандатному округу в Москве

Митрохин лидирует на выборах в ГД по одномандатному округу в Москве - РИА Новости, 20.09.2021

Митрохин лидирует на выборах в ГД по одномандатному округу в Москве

Член партии "Яблоко" Сергей Митрохин на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Москве лидирует с 26,84% по результатам обработки более 80% протоколов,... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T09:57

2021-09-20T09:57

2021-09-20T10:48

выборы в государственную думу

политика

москва

госдума рф

яблоко

сергей митрохин

выборы в государственную думу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155750/66/1557506625_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_295e67b949393960da523bf66aa5f9f3.jpg

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Член партии "Яблоко" Сергей Митрохин на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Москве лидирует с 26,84% по результатам обработки более 80% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.Согласно данным ЦИК, Митрохин набрал 26,84% голосов по результатам обработки 80,97% протоколов.

https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, москва, госдума рф, яблоко, сергей митрохин, выборы в государственную думу