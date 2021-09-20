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Митрохин лидирует на выборах в ГД по одномандатному округу в Москве
Митрохин лидирует на выборах в ГД по одномандатному округу в Москве - РИА Новости, 20.09.2021
Митрохин лидирует на выборах в ГД по одномандатному округу в Москве
Член партии "Яблоко" Сергей Митрохин на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Москве лидирует с 26,84% по результатам обработки более 80% протоколов,... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T09:57
2021-09-20T09:57
2021-09-20T10:48
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выборы в государственную думу
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Член партии "Яблоко" Сергей Митрохин на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Москве лидирует с 26,84% по результатам обработки более 80% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.Согласно данным ЦИК, Митрохин набрал 26,84% голосов по результатам обработки 80,97% протоколов.
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политика, москва, госдума рф, яблоко, сергей митрохин, выборы в государственную думу
09:57 20.09.2021 (обновлено: 10:48 20.09.2021)
Митрохин лидирует на выборах в ГД по одномандатному округу в Москве
Член "Яблока" Митрохин лидирует на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Москве