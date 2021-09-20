09:51 20.09.2021 (обновлено: 10:23 20.09.2021)
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Красноярском крае
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Красноярском крае с 34,6%
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЧлены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
КРАСНОЯРСК, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Госдумы в Красноярском крае с 34,6% голосов после обработки почти 100% протоколов, сообщил журналистам председатель крайизбиркома Алексей Подушкин.
"В выборах приняли участие 41,6% избирателей Красноярского края. По политическим партиям информация. Всероссийская политическая партия "Единая Россия" получила 34,6%, КПРФ – 22,8%, ЛДПР – 13,6%, "Новые люди" - 7,8%, "Справедливая Россия – за правду" – 6,1%, "Зеленые" - 3,3%, Партия пенсионеров – 2,9%, Коммунисты России – 2,1%, "Зеленая альтернатива" - 0,9%, Родина – 0,8%, Российская объединенная демократическая партия 0,7%, "Свобода и справедливость" - 0,6, Партия роста – 0,2%, Гражданская платформа – 0,1%", - сказал Подушкин.
Он отметил, что в крае обработаны протоколы из 2153 участков (всего - 2161). Восемь протоколов не введены по выборам в Госдуму и девять по заксобранию региона. Это участки, которые находятся на значительном отдалении – сейчас протоколы доставляются на вертолетах. По информации крайизбиркома, обработано 99,6% протоколов.
В Красноярском крае выбирали депутатов Государственной Думы восьмого созыва и депутатов законодательного собрания края четвёртого созыва. Также на территории региона проходит 40 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Всего в регионе более двух миллионов избирателей.