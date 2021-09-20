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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/vybory-1750909471.html
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Красноярском крае
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Красноярском крае - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Красноярском крае
Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Госдумы в Красноярском крае с 34,6% голосов после обработки почти 100% протоколов, сообщил журналистам... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T09:51
2021-09-20T10:23
выборы в государственную думу
политика
красноярский край
единая россия
госдума рф
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КРАСНОЯРСК, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Госдумы в Красноярском крае с 34,6% голосов после обработки почти 100% протоколов, сообщил журналистам председатель крайизбиркома Алексей Подушкин."В выборах приняли участие 41,6% избирателей Красноярского края. По политическим партиям информация. Всероссийская политическая партия "Единая Россия" получила 34,6%, КПРФ – 22,8%, ЛДПР – 13,6%, "Новые люди" - 7,8%, "Справедливая Россия – за правду" – 6,1%, "Зеленые" - 3,3%, Партия пенсионеров – 2,9%, Коммунисты России – 2,1%, "Зеленая альтернатива" - 0,9%, Родина – 0,8%, Российская объединенная демократическая партия 0,7%, "Свобода и справедливость" - 0,6, Партия роста – 0,2%, Гражданская платформа – 0,1%", - сказал Подушкин.Он отметил, что в крае обработаны протоколы из 2153 участков (всего - 2161). Восемь протоколов не введены по выборам в Госдуму и девять по заксобранию региона. Это участки, которые находятся на значительном отдалении – сейчас протоколы доставляются на вертолетах. По информации крайизбиркома, обработано 99,6% протоколов.В Красноярском крае выбирали депутатов Государственной Думы восьмого созыва и депутатов законодательного собрания края четвёртого созыва. Также на территории региона проходит 40 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Всего в регионе более двух миллионов избирателей.
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политика, красноярский край, единая россия, госдума рф
09:51 20.09.2021 (обновлено: 10:23 20.09.2021)
 
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Красноярском крае

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Красноярском крае с 34,6%

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЧлены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОЯРСК, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Госдумы в Красноярском крае с 34,6% голосов после обработки почти 100% протоколов, сообщил журналистам председатель крайизбиркома Алексей Подушкин.
"В выборах приняли участие 41,6% избирателей Красноярского края. По политическим партиям информация. Всероссийская политическая партия "Единая Россия" получила 34,6%, КПРФ – 22,8%, ЛДПР – 13,6%, "Новые люди" - 7,8%, "Справедливая Россия – за правду" – 6,1%, "Зеленые" - 3,3%, Партия пенсионеров – 2,9%, Коммунисты России – 2,1%, "Зеленая альтернатива" - 0,9%, Родина – 0,8%, Российская объединенная демократическая партия 0,7%, "Свобода и справедливость" - 0,6, Партия роста – 0,2%, Гражданская платформа – 0,1%", - сказал Подушкин.
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Он отметил, что в крае обработаны протоколы из 2153 участков (всего - 2161). Восемь протоколов не введены по выборам в Госдуму и девять по заксобранию региона. Это участки, которые находятся на значительном отдалении – сейчас протоколы доставляются на вертолетах. По информации крайизбиркома, обработано 99,6% протоколов.
В Красноярском крае выбирали депутатов Государственной Думы восьмого созыва и депутатов законодательного собрания края четвёртого созыва. Также на территории региона проходит 40 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Всего в регионе более двух миллионов избирателей.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаКрасноярский крайЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
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