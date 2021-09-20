https://ria.ru/20210920/vybory-1750909471.html

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Красноярском крае

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Красноярском крае - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Красноярском крае

Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Госдумы в Красноярском крае с 34,6% голосов после обработки почти 100% протоколов, сообщил журналистам... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T09:51

2021-09-20T09:51

2021-09-20T10:23

выборы в государственную думу

политика

красноярский край

единая россия

госдума рф

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КРАСНОЯРСК, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Госдумы в Красноярском крае с 34,6% голосов после обработки почти 100% протоколов, сообщил журналистам председатель крайизбиркома Алексей Подушкин."В выборах приняли участие 41,6% избирателей Красноярского края. По политическим партиям информация. Всероссийская политическая партия "Единая Россия" получила 34,6%, КПРФ – 22,8%, ЛДПР – 13,6%, "Новые люди" - 7,8%, "Справедливая Россия – за правду" – 6,1%, "Зеленые" - 3,3%, Партия пенсионеров – 2,9%, Коммунисты России – 2,1%, "Зеленая альтернатива" - 0,9%, Родина – 0,8%, Российская объединенная демократическая партия 0,7%, "Свобода и справедливость" - 0,6, Партия роста – 0,2%, Гражданская платформа – 0,1%", - сказал Подушкин.Он отметил, что в крае обработаны протоколы из 2153 участков (всего - 2161). Восемь протоколов не введены по выборам в Госдуму и девять по заксобранию региона. Это участки, которые находятся на значительном отдалении – сейчас протоколы доставляются на вертолетах. По информации крайизбиркома, обработано 99,6% протоколов.В Красноярском крае выбирали депутатов Государственной Думы восьмого созыва и депутатов законодательного собрания края четвёртого созыва. Также на территории региона проходит 40 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Всего в регионе более двух миллионов избирателей.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750914254.html

красноярский край

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политика, красноярский край, единая россия, госдума рф