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Драпеко лидирует на выборах в ГД по одномандатному округу в Петербурге
Драпеко лидирует на выборах в ГД по одномандатному округу в Петербурге - РИА Новости, 20.09.2021
Драпеко лидирует на выборах в ГД по одномандатному округу в Петербурге
Депутат Госдумы седьмого созыва Елена Драпеко лидирует по одномандатному округу в Санкт-Петербурге, набирая 29,18% голосов по результатам обработки более 40,66% РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T09:50
2021-09-20T09:50
2021-09-20T09:50
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политика
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы седьмого созыва Елена Драпеко лидирует по одномандатному округу в Санкт-Петербурге, набирая 29,18% голосов по результатам обработки более 40,66% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.Согласно данным ЦИК, по итогам обработки 40,66% протоколов по одномандатному округу Северо-Восточный города Санкт-Петербург Драпеко (СРЗП) лидирует с 29,18% голосов, второе место занимает Елена Рахова (ЕР) с 26,87%.
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политика, санкт-петербург, елена драпеко, госдума рф, выборы в государственную думу
Драпеко лидирует на выборах в ГД по одномандатному округу в Петербурге
Драпеко лидирует на выборах в ГД по одномандатному округу в Петербурге, набирая 29,18%