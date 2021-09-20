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Драпеко лидирует на выборах в ГД по одномандатному округу в Петербурге

Драпеко лидирует на выборах в ГД по одномандатному округу в Петербурге - РИА Новости, 20.09.2021

Драпеко лидирует на выборах в ГД по одномандатному округу в Петербурге

Депутат Госдумы седьмого созыва Елена Драпеко лидирует по одномандатному округу в Санкт-Петербурге, набирая 29,18% голосов по результатам обработки более 40,66% РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T09:50

2021-09-20T09:50

2021-09-20T09:50

выборы в государственную думу

политика

санкт-петербург

елена драпеко

госдума рф

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы седьмого созыва Елена Драпеко лидирует по одномандатному округу в Санкт-Петербурге, набирая 29,18% голосов по результатам обработки более 40,66% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.Согласно данным ЦИК, по итогам обработки 40,66% протоколов по одномандатному округу Северо-Восточный города Санкт-Петербург Драпеко (СРЗП) лидирует с 29,18% голосов, второе место занимает Елена Рахова (ЕР) с 26,87%.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, санкт-петербург, елена драпеко, госдума рф, выборы в государственную думу