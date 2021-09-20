https://ria.ru/20210920/vybory-1750908901.html

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Ульяновской области

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Ульяновской области - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Ульяновской области

Партия "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов Госдумы в Ульяновской области с 39,3% голосов после обработки 100% протоколов, у КПРФ – 33,14%, сообщили... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T09:48

2021-09-20T09:48

2021-09-20T09:48

выборы в государственную думу

политика

ульяновская область

госдума рф

лдпр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750830679_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_410ec96a2e7fa8e4cf9a2097960bb921.jpg

САМАРА, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов Госдумы в Ульяновской области с 39,3% голосов после обработки 100% протоколов, у КПРФ – 33,14%, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона."К 10.00 (09.00 мск) 100% протоколов обработано. Предварительные результаты по выборам в Госдуму по спискам: "Единая Россия" - 39,3%, КПРФ - 33,14%, ЛДПР - 7,4%, "Новые люди" - 5,36%, "Справедливая Россия" - 5%", - сказала собеседница агентства, уточнив, что остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер.

ульяновская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, ульяновская область, госдума рф, лдпр