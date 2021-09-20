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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Ульяновской области
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Ульяновской области - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Ульяновской области
Партия "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов Госдумы в Ульяновской области с 39,3% голосов после обработки 100% протоколов, у КПРФ – 33,14%, сообщили... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T09:48
2021-09-20T09:48
2021-09-20T09:48
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политика
ульяновская область
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САМАРА, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов Госдумы в Ульяновской области с 39,3% голосов после обработки 100% протоколов, у КПРФ – 33,14%, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона."К 10.00 (09.00 мск) 100% протоколов обработано. Предварительные результаты по выборам в Госдуму по спискам: "Единая Россия" - 39,3%, КПРФ - 33,14%, ЛДПР - 7,4%, "Новые люди" - 5,36%, "Справедливая Россия" - 5%", - сказала собеседница агентства, уточнив, что остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер.
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политика, ульяновская область, госдума рф, лдпр
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Ульяновской области
"Единая Россия" победила на выборах в Ульяновской области, набрав 39,3 процента голосов