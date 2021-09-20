https://ria.ru/20210920/vybory-1750906560.html

"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Туве

"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Туве - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Туве

Партия "Единая Россия", по предварительным данным, побеждает на выборах в Госдуму в Туве с 85,34% голосов после обработки 100% протоколов участковых... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T09:37

2021-09-20T09:37

2021-09-20T09:48

выборы в государственную думу

политика

единая россия

госдума рф

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КРАСНОЯРСК, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия", по предварительным данным, побеждает на выборах в Госдуму в Туве с 85,34% голосов после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, сообщили РИА Новости в республиканском избиркоме."Сто процентов обработано протоколов, по предварительным данным, побеждает <...> по партийным (спискам) "Единая Россия", набрала - 85,34%... Одномандатный избирательный округ - у нас побеждает Айдын Сарыглар ("Единая Россия"), 74,43% ", - сказал собеседник агентства.По данным избиркома, остальные партии набрали ниже 5-процентного порога.Ранее в избиркоме республики РИА Новости сообщили, что врио руководителя Тувы Владислав Ховалыг ("Единая Россия"), по предварительным данным, побеждает на выборах главы республики с 86,81% голосов после обработки 100% протоколов.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750908507.html

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политика, единая россия, госдума рф