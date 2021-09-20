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"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Курганской области
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Курганской области - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Курганской области
Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Курганской области с 36,07% голосов после обработки 100% протоколов, сообщает в понедельник облизбирком. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T09:36
2021-09-20T09:36
2021-09-20T09:55
выборы в государственную думу
политика
курганская область
единая россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Курганской области с 36,07% голосов после обработки 100% протоколов, сообщает в понедельник облизбирком."По предварительным данным, по федеральному избирательному округу голоса распределились следующим образом: у "Единой России" - 36,07%, у КПРФ – 23,45%, ЛДПР – 11,78%, "Новые люди" – 6,61%, "Справедливая Россия — За правду" -10,51%", - говорится в сообщении на странице комиссии в соцсети "ВКонтакте".Остальные партии не проходят 5-процентный барьер.В избиркоме РИА Новости уточнили, что данные указываются после обработки 100% протоколов.Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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политика, курганская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу
09:36 20.09.2021 (обновлено: 09:55 20.09.2021)
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Курганской области
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Курганской области с 36,07%