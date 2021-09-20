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В ЦИК рассказали о кибератаках в ночь после выборов
В ЦИК рассказали о кибератаках в ночь после выборов - РИА Новости, 20.09.2021
В ЦИК рассказали о кибератаках в ночь после выборов
В течение ночи атаки на ресурсы ЦИК продолжались, но система отработала штатно, заявил РИА Новости член ЦИК РФ Антон Лопатин. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T09:31
2021-09-20T09:31
2021-09-20T09:34
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В течение ночи атаки на ресурсы ЦИК продолжались, но система отработала штатно, заявил РИА Новости член ЦИК РФ Антон Лопатин."Атаки продолжались, но система отработала в штатном режиме без каких-либо сбоев", - сказал Лопатин.
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политика, цик рф, выборы в государственную думу, россия
09:31 20.09.2021 (обновлено: 09:34 20.09.2021)
В ЦИК рассказали о кибератаках в ночь после выборов
Член ЦИК Лопатин: атаки на ресурсы ЦИК продолжались ночью, но система отработала штатно