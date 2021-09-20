https://ria.ru/20210920/vybory-1750904025.html

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Омской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Омской области - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Омской области

"Единая Россия" лидирует на выборах Госдуму в Омской области с 33,05%, КПРФ - вторая с результатом 31,11%, сообщили в облизбиркоме после обработки более 90%... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T09:23

2021-09-20T09:23

2021-09-20T10:03

выборы в государственную думу

политика

омская область

единая россия

госдума рф

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ОМСК, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах Госдуму в Омской области с 33,05%, КПРФ - вторая с результатом 31,11%, сообщили в облизбиркоме после обработки более 90% бюллетеней.По данным главы избиркома Омской области Алексея Нестеренко, после обработки более 90% протоколов "Единая Россия" набирает 33,05%, КПРФ – 31,11 %, "Справедливая Россия - За правду" – 8,25%, ЛДПР – 7,25%, "Новые люди" - 7,58 %.В Омской области, кроме депутатов Государственной думы и областного парламента, в 22 из 32 районов прошли довыборы депутатов городских и сельских поселений. Всего в регионе работали 1759 избирательных участков. По данным облизбиркома, на 1 июля 2021 года в регионе зарегистрированы 1 493 545 избирателей.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750908901.html

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политика, омская область, единая россия, госдума рф