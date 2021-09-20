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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
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"Единая Россия" получает 315 мандатов в Госдуме, заявил Турчак
"Единая Россия" получает 315 мандатов в Госдуме, заявил Турчак - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" получает 315 мандатов в Госдуме, заявил Турчак
По состоянию на 8 утра "Единая Россия" получает 120 мандатов по спискам и 195 — по одномандатным округам, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T09:15
2021-09-20T10:24
выборы в государственную думу
политика
единая россия
андрей турчак
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. По состоянию на 8 утра "Единая Россия" получает 120 мандатов по спискам и 195 — по одномандатным округам, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.Конституционное большинство формируется при получении более 300 мандатов.Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагались в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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политика, единая россия, андрей турчак, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
09:15 20.09.2021 (обновлено: 10:24 20.09.2021)
 
"Единая Россия" получает 315 мандатов в Госдуме, заявил Турчак

Турчак: "Единая Россия" получает 315 мандатов в Госдуме

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. По состоянию на 8 утра "Единая Россия" получает 120 мандатов по спискам и 195 — по одномандатным округам, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Конституционное большинство формируется при получении более 300 мандатов.
Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагались в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
 
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