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"Единая Россия" получает 315 мандатов в Госдуме, заявил Турчак

"Единая Россия" получает 315 мандатов в Госдуме, заявил Турчак - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" получает 315 мандатов в Госдуме, заявил Турчак

По состоянию на 8 утра "Единая Россия" получает 120 мандатов по спискам и 195 — по одномандатным округам, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T09:15

2021-09-20T09:15

2021-09-20T10:24

выборы в государственную думу

политика

единая россия

андрей турчак

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выборы в государственную думу

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. По состоянию на 8 утра "Единая Россия" получает 120 мандатов по спискам и 195 — по одномандатным округам, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.Конституционное большинство формируется при получении более 300 мандатов.Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагались в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, андрей турчак, госдума рф, выборы в государственную думу, россия