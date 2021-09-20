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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму с 49,42%
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму с 49,42% - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму с 49,42%
Партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,42% по федеральному округу, на втором месте - КПРФ с 19,82%, на третьем - ЛДПР с 7,55%,... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T09:13
2021-09-20T09:13
2021-09-20T09:13
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,42% по федеральному округу, на втором месте - КПРФ с 19,82%, на третьем - ЛДПР с 7,55%, следует из данных ЦИК после обработки 80,19% протоколов участковых избирательных комиссий.В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия "Справедливая Россия" с 7,37%, за ней следуют "Новые люди" с 5,37%.Таким образом, предварительно, в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный барьер в 5%.
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политика, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму с 49,42%
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму с 49,42% после подсчета 80,19% протоколов