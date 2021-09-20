https://ria.ru/20210920/vybory-1750901737.html

ЦИК обработал 80 процентов протоколов на выборах в Госдуму

ЦИК обработал 80 процентов протоколов на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021

ЦИК обработал 80 процентов протоколов на выборах в Госдуму

Кандидаты от "Единой России" сохраняют первенство в 194 одномандатных округах на выборах в Госдуму, от КПРФ — в 15, от "Справедливой России — За правду" — в... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T09:05

2021-09-20T09:05

2021-09-20T09:36

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

россия

выборы в государственную думу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750881187_0:33:3047:1747_1920x0_80_0_0_e761cd4f81b25f798ab10ff04d1ac5a5.jpg

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Кандидаты от "Единой России" сохраняют первенство в 194 одномандатных округах на выборах в Госдуму, от КПРФ — в 15, от "Справедливой России — За правду" — в восьми, следует из данных ЦИК после обработки 80% протоколов.У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста также по одному претенденту-лидеру.Среди самовыдвиженцев побеждают три человека. На выборах в Госдуму в 2016 году "Единая Россия" получила 203 места по одномандатным округам, КПРФ и "Справедливая Россия" — по семь, ЛДПР — пять.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, россия, выборы в государственную думу