https://ria.ru/20210920/vybory-1750901737.html
ЦИК обработал 80 процентов протоколов на выборах в Госдуму
ЦИК обработал 80 процентов протоколов на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021
ЦИК обработал 80 процентов протоколов на выборах в Госдуму
Кандидаты от "Единой России" сохраняют первенство в 194 одномандатных округах на выборах в Госдуму, от КПРФ — в 15, от "Справедливой России — За правду" — в... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T09:05
2021-09-20T09:05
2021-09-20T09:36
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
россия
выборы в государственную думу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750881187_0:33:3047:1747_1920x0_80_0_0_e761cd4f81b25f798ab10ff04d1ac5a5.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Кандидаты от "Единой России" сохраняют первенство в 194 одномандатных округах на выборах в Госдуму, от КПРФ — в 15, от "Справедливой России — За правду" — в восьми, следует из данных ЦИК после обработки 80% протоколов.У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста также по одному претенденту-лидеру.Среди самовыдвиженцев побеждают три человека. На выборах в Госдуму в 2016 году "Единая Россия" получила 203 места по одномандатным округам, КПРФ и "Справедливая Россия" — по семь, ЛДПР — пять.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750881187_238:0:2967:2047_1920x0_80_0_0_a02ef68f4ad51d436fc796b1594f42a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, россия, выборы в государственную думу
09:05 20.09.2021 (обновлено: 09:36 20.09.2021)
ЦИК обработал 80 процентов протоколов на выборах в Госдуму
ЕР лидирует в 194 одномандатных округах на выборах в Госдуму, обработано 80% протоколов