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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Коми
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Коми - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Коми
"Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму в Коми 29,44% голосов, КПРФ - 26,88%, следует из данных республиканского избиркома после обработки 100% протоколов РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T09:05
2021-09-20T09:05
2021-09-20T09:24
выборы в государственную думу
политика
единая россия
госдума рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму в Коми 29,44% голосов, КПРФ - 26,88%, следует из данных республиканского избиркома после обработки 100% протоколов голосования."Единая Россия" - 29,44%, КПРФ - 26,88%. Обработано протоколов - 100%", - следует из данных таблицы, опубликованной избиркомом.На третьем месте - ЛДПР с 11,96%, далее "Новые люди" - 9,57%, "Справедливая Россия - За правду" - 8,33%.
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политика, единая россия, госдума рф
09:05 20.09.2021 (обновлено: 09:24 20.09.2021)
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Коми
Единая Россия победила на выборах в Госдуму в Коми с 29,44%