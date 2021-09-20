https://ria.ru/20210920/vybory-1750901632.html

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Коми

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Коми - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Коми

"Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму в Коми 29,44% голосов, КПРФ - 26,88%, следует из данных республиканского избиркома после обработки 100% протоколов РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T09:05

2021-09-20T09:05

2021-09-20T09:24

выборы в государственную думу

политика

единая россия

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750857095_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_27ad38c4a837d738448c00b11ba4e7db.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму в Коми 29,44% голосов, КПРФ - 26,88%, следует из данных республиканского избиркома после обработки 100% протоколов голосования."Единая Россия" - 29,44%, КПРФ - 26,88%. Обработано протоколов - 100%", - следует из данных таблицы, опубликованной избиркомом.На третьем месте - ЛДПР с 11,96%, далее "Новые люди" - 9,57%, "Справедливая Россия - За правду" - 8,33%.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750899047.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, госдума рф