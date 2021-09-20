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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Нижегородской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Нижегородской области - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Нижегородской области

Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Государственную думу РФ в Нижегородской области, набрав более 50% голосов избирателей после подсчета 92%... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T08:58

2021-09-20T08:58

2021-09-20T08:59

выборы в государственную думу

политика

нижегородская область

единая россия

госдума рф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Государственную думу РФ в Нижегородской области, набрав более 50% голосов избирателей после подсчета 92% протоколов, сообщает облизбирком."На 8.00 20 сентября было обработано 92,34% бюллетеней по выборам депутатов в Госдуму РФ. В сумме партия "Единая Россия" набрала 50,31% голосов, КПРФ – 19,13%, "Справедливая Россия – За правду" – 8,45%, ЛДПР – 7,08%, партия "Новые люди" – 5,14%", - говорится в сообщении.Отмечается, что явка в Нижегородской области на выборах депутатов в Госдуму составила 48,52% (без учета дистанционного электронного голосования).Явка избирателей на выборах в Государственную думу Федерального собрания РФ седьмого созыва 18 сентября 2016 года в Нижегородской области составила 44,4%. В Нижегородской области численность избирателей на 1 июля 2021 года составляет 2 527 990 человек.Голосование на думских и иных выборах в этом году проходило с 17 по 19 сентября.

нижегородская область

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политика, нижегородская область, единая россия, госдума рф