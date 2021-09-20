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Руденя лидирует на выборах губернатора Тверской области

Руденя лидирует на выборах губернатора Тверской области - РИА Новости, 20.09.2021

Руденя лидирует на выборах губернатора Тверской области

Губернатор Тверской области Игорь Руденя ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 52,86% голосов после обработки 92,75% протоколов, свидетельствуют РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T08:37

2021-09-20T08:37

2021-09-20T08:57

выборы в государственную думу

политика

тверская область

единая россия

выборы в государственную думу

игорь руденя

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РЯЗАНЬ, 20 сен — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 52,86% голосов после обработки 92,75% протоколов, свидетельствуют данные информационного табло в местном избиркоме.Людмила Воробьева (КПРФ) набрала 20,01%, Дмитрий Игнатьков ("Справедливая Россия — За правду") — 10,50%, Олег Горлов (ЛДПР) — 6,47%, Илья Клейменов ("Коммунисты России") — 6,18%.Руденя занимает должность губернатора Тверской области с 23 сентября 2016 года. До этого работал в аппарате правительства, был заместителем министра сельского хозяйства, затем директором департамента агропромышленного комплекса.

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, тверская область, единая россия, выборы в государственную думу, игорь руденя