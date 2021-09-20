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Руденя лидирует на выборах губернатора Тверской области
Руденя лидирует на выборах губернатора Тверской области - РИА Новости, 20.09.2021
Руденя лидирует на выборах губернатора Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 52,86% голосов после обработки 92,75% протоколов, свидетельствуют РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T08:37
2021-09-20T08:37
2021-09-20T08:57
выборы в государственную думу
политика
тверская область
единая россия
выборы в государственную думу
игорь руденя
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РЯЗАНЬ, 20 сен — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 52,86% голосов после обработки 92,75% протоколов, свидетельствуют данные информационного табло в местном избиркоме.Людмила Воробьева (КПРФ) набрала 20,01%, Дмитрий Игнатьков ("Справедливая Россия — За правду") — 10,50%, Олег Горлов (ЛДПР) — 6,47%, Илья Клейменов ("Коммунисты России") — 6,18%.Руденя занимает должность губернатора Тверской области с 23 сентября 2016 года. До этого работал в аппарате правительства, был заместителем министра сельского хозяйства, затем директором департамента агропромышленного комплекса.
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РИА Новости
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РИА Новости
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политика, тверская область, единая россия, выборы в государственную думу, игорь руденя
08:37 20.09.2021 (обновлено: 08:57 20.09.2021)
Руденя лидирует на выборах губернатора Тверской области
Руденя лидирует с 52,86% на выборах тверского губернатора после подсчета 92,75% протоколов