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Объявление предварительных результатов выборов в России

Объявление предварительных результатов выборов в России - РИА Новости, 20.09.2021

Объявление предварительных результатов выборов в России

Центральная избирательная комиссия России оглашает предварительные итоги выборов в Госдуму. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T14:19

2021-09-20T14:19

2021-09-20T21:25

политика

россия

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Центральная избирательная комиссия России оглашает предварительные итоги выборов в Госдуму.Ранее ЦИК опубликовал результаты обработки 99 процентов протоколов УИК. С 49,82% голосов лидирует "Единая Россия", второе место досталось КПРФ — 19,00%, на третьей строчке идет ЛДПР с 7,49%. Также пятипроцентный барьер удалось преодолеть партиям "Справедливая Россия — За правду" (7,42%) и "Новые люди" (5,35%).Помимо этого, "Единая Россия" сохраняет первенство в 199 одномандатных округах. КПРФ удалось вырваться вперед в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми. От ЛДПР, "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста в Госдуму, предварительно, проходит по одному представителю из одномандатных округов.Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в нижнюю палату парламента зарегистрировали 14 объединений. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагались в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

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LIVE: ЦИК России объявляет предварительные результаты парламентских выборов LIVE: ЦИК России объявляет предварительные результаты парламентских выборов 2021-09-20T14:19 true PT74M55S

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политика, россия