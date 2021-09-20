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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Томской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Томской области - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Томской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Томской области по итоговым предварительным данным как по партийным спискам, набирая более 32% голосов, так и... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T08:32

2021-09-20T08:32

2021-09-20T08:32

выборы в государственную думу

политика

томская область

единая россия

госдума рф

выборы в государственную думу

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НОВОСИБИРСК, 20 сен – РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Томской области по итоговым предварительным данным как по партийным спискам, набирая более 32% голосов, так и двум одномандатным округам, сообщил журналистам глава облизбиркома Ростислав Радзивил."Подчеркну, что итоги предварительные, подсчет еще происходит, но определенные тенденции у нас уже есть", - сказал он.Глава облизбиркома отметил, что по партийным спискам "Единая Россия" набирает более 32% голосов, КПРФ – более 22%, ЛДПР – более 11%, "Новые люди" - более 9%, "Справедливая Россия – За правду" - более 8%. Остальные партии – менее 5%.По данным облизбиркома, предварительная итоговая явка составила более 40%. В 2016 году, когда голосование проходило в один день, итоговая явка в Томской области на выборах в Госдуму и облдуму составила более 33%.Окончательные итоги выборов в регионе подведут до конца дня 21 сентября.

томская область

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политика, томская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу