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Мельниченко набрал 72,38% на выборах пензенского губернатора

Мельниченко набрал 72,38% на выборах пензенского губернатора - РИА Новости, 20.09.2021

Мельниченко набрал 72,38% на выборах пензенского губернатора

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона после обработки 100% протоколов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T08:12

2021-09-20T08:12

2021-09-20T08:55

выборы в государственную думу

политика

пензенская область

единая россия

олег мельниченко

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САРАТОВ, 20 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона после обработки 100% протоколов, сообщил РИА Новости заместитель председателя местного избиркома Алексей Климухин."У Мельниченко — 72,38% голосов, у Шаляпина (КПРФ. — Прим. ред.) — 12,35%", — сказал собеседник агентства. Явка составила 57%.Алексей Шпагин ("Справедливая Россия — За правду") набрал 5,69% голосов, Александр Васильев (ЛДПР) — 5,67%, Петр Чугай ("Партия пенсионеров") — 2,3%. Всего в губернаторских выборах приняли участие 592 943 из 1 040 202 избирателей, внесенных в списки.Мельниченко назначили временно исполняющим обязанности главы региона 26 марта после ареста избранного в 2020 году Ивана Белозерцева.

пензенская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, пензенская область, единая россия, олег мельниченко, россия