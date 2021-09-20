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Мельниченко набрал 72,38% на выборах пензенского губернатора
Мельниченко набрал 72,38% на выборах пензенского губернатора - РИА Новости, 20.09.2021
Мельниченко набрал 72,38% на выборах пензенского губернатора
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона после обработки 100% протоколов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T08:12
2021-09-20T08:12
2021-09-20T08:55
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единая россия
олег мельниченко
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САРАТОВ, 20 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона после обработки 100% протоколов, сообщил РИА Новости заместитель председателя местного избиркома Алексей Климухин."У Мельниченко — 72,38% голосов, у Шаляпина (КПРФ. — Прим. ред.) — 12,35%", — сказал собеседник агентства. Явка составила 57%.Алексей Шпагин ("Справедливая Россия — За правду") набрал 5,69% голосов, Александр Васильев (ЛДПР) — 5,67%, Петр Чугай ("Партия пенсионеров") — 2,3%. Всего в губернаторских выборах приняли участие 592 943 из 1 040 202 избирателей, внесенных в списки.Мельниченко назначили временно исполняющим обязанности главы региона 26 марта после ареста избранного в 2020 году Ивана Белозерцева.
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политика, пензенская область, единая россия, олег мельниченко, россия
08:12 20.09.2021 (обновлено: 08:55 20.09.2021)
Мельниченко набрал 72,38% на выборах пензенского губернатора
Мельниченко набрал 72,38% на выборах пензенского губернатора, подсчитано 100% протоколов
САРАТОВ, 20 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец.
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко
("Единая Россия
") побеждает на выборах главы региона после обработки 100% протоколов, сообщил РИА Новости заместитель председателя местного избиркома Алексей Климухин.
"У Мельниченко — 72,38% голосов, у Шаляпина (КПРФ. — Прим. ред.) — 12,35%", — сказал собеседник агентства. Явка составила 57%.
Алексей Шпагин ("Справедливая Россия — За правду") набрал 5,69% голосов, Александр Васильев (ЛДПР) — 5,67%, Петр Чугай ("Партия пенсионеров") — 2,3%. Всего в губернаторских выборах приняли участие 592 943 из 1 040 202 избирателей, внесенных в списки.
Мельниченко назначили временно исполняющим обязанности главы региона 26 марта после ареста избранного в 2020 году Ивана Белозерцева.