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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
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Мельниченко набрал 72,38% на выборах пензенского губернатора
Мельниченко набрал 72,38% на выборах пензенского губернатора - РИА Новости, 20.09.2021
Мельниченко набрал 72,38% на выборах пензенского губернатора
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона после обработки 100% протоколов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T08:12
2021-09-20T08:55
выборы в государственную думу
политика
пензенская область
единая россия
олег мельниченко
россия
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САРАТОВ, 20 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона после обработки 100% протоколов, сообщил РИА Новости заместитель председателя местного избиркома Алексей Климухин."У Мельниченко — 72,38% голосов, у Шаляпина (КПРФ. — Прим. ред.) — 12,35%", — сказал собеседник агентства. Явка составила 57%.Алексей Шпагин ("Справедливая Россия — За правду") набрал 5,69% голосов, Александр Васильев (ЛДПР) — 5,67%, Петр Чугай ("Партия пенсионеров") — 2,3%. Всего в губернаторских выборах приняли участие 592 943 из 1 040 202 избирателей, внесенных в списки.Мельниченко назначили временно исполняющим обязанности главы региона 26 марта после ареста избранного в 2020 году Ивана Белозерцева.
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политика, пензенская область, единая россия, олег мельниченко, россия
08:12 20.09.2021 (обновлено: 08:55 20.09.2021)
 
Мельниченко набрал 72,38% на выборах пензенского губернатора

Мельниченко набрал 72,38% на выборах пензенского губернатора, подсчитано 100% протоколов

© РИА Новости / Пресс-служба Губернатора и Правительства Пензенской области / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на избирательном участке в Пензе
Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на избирательном участке в Пензе - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Губернатора и Правительства Пензенской области
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САРАТОВ, 20 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона после обработки 100% протоколов, сообщил РИА Новости заместитель председателя местного избиркома Алексей Климухин.
"У Мельниченко — 72,38% голосов, у Шаляпина (КПРФ. — Прим. ред.) — 12,35%", — сказал собеседник агентства. Явка составила 57%.
Алексей Шпагин ("Справедливая Россия — За правду") набрал 5,69% голосов, Александр Васильев (ЛДПР) — 5,67%, Петр Чугай ("Партия пенсионеров") — 2,3%. Всего в губернаторских выборах приняли участие 592 943 из 1 040 202 избирателей, внесенных в списки.
Мельниченко назначили временно исполняющим обязанности главы региона 26 марта после ареста избранного в 2020 году Ивана Белозерцева.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаПензенская областьЕдиная РоссияОлег МельниченкоРоссия
 
 
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