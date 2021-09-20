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ЕР побеждает в Пензенской области на выборах в Госдуму
ЕР побеждает в Пензенской области на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021
ЕР побеждает в Пензенской области на выборах в Госдуму
Партия "Единая Россия" по партийным спискам побеждает на выборах в Госдуму в Пензенской области по итогам обработки 100% протоколов, набрав 56,22%, на втором... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T08:06
2021-09-20T08:06
2021-09-20T08:18
выборы в государственную думу
политика
пензенская область
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САРАТОВ, 20 сен – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Партия "Единая Россия" по партийным спискам побеждает на выборах в Госдуму в Пензенской области по итогам обработки 100% протоколов, набрав 56,22%, на втором месте КПРФ - 17,24% голосов, сообщил РИА Новости заместитель председателя избиркома области Алексей Климухин.По его словам, обработано 100% протоколов, явка на выборах составила 57,52%.Климухин отметил, что после обработки 100% протоколов экс-депутат Госдумы Игорь Руденский ("Единая Россия") побеждает с 60,4% голосов в 146-м Пензенском одномандатном избирательном округе, следующим за ним стал депутат Пензенской городской думы от КПРФ Алексей Иванов, набравший 15,12%.Действующий депутат Госдумы из фракции "Справедливая Россия" Александр Самокутяев, которого на эти выборы выдвинула "Единая Россия", в 147-м Лермонтовском одномандатном округе по результатам подсчета 100% протоколов побеждает с 53,64%, а его ближайший конкурент - депутат Пензенской городской думы от КПРФ Александр Трутнев набрал 16,98% голосов.
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политика, пензенская область, госдума рф, выборы в государственную думу
08:06 20.09.2021 (обновлено: 08:18 20.09.2021)
ЕР побеждает в Пензенской области на выборах в Госдуму
ЕР на выборах в ГД в Пензенской области побеждает с 56,22% после обработки 100% протоколов
САРАТОВ, 20 сен – РИА Новости, Эдуард Демьянец.
Партия "Единая Россия
" по партийным спискам побеждает на выборах в Госдуму
в Пензенской области
по итогам обработки 100% протоколов, набрав 56,22%, на втором месте КПРФ - 17,24% голосов, сообщил РИА Новости заместитель председателя избиркома области Алексей Климухин.
"Единая Россия" - 56,22%, КПРФ - 17,24%, ЛДПР - 7,5%, "Справедливая Россия - 6,09%, "Новые люди" - 4,89%", - сказал собеседник агентства.
По его словам, обработано 100% протоколов, явка на выборах составила 57,52%.
Климухин отметил, что после обработки 100% протоколов экс-депутат Госдумы Игорь Руденский ("Единая Россия") побеждает с 60,4% голосов в 146-м Пензенском одномандатном избирательном округе, следующим за ним стал депутат Пензенской городской думы от КПРФ Алексей Иванов, набравший 15,12%.
Действующий депутат Госдумы из фракции "Справедливая Россия" Александр Самокутяев, которого на эти выборы выдвинула "Единая Россия", в 147-м Лермонтовском одномандатном округе по результатам подсчета 100% протоколов побеждает с 53,64%, а его ближайший конкурент - депутат Пензенской городской думы от КПРФ Александр Трутнев набрал 16,98% голосов.