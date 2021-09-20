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ЕР побеждает в Пензенской области на выборах в Госдуму

ЕР побеждает в Пензенской области на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021

ЕР побеждает в Пензенской области на выборах в Госдуму

Партия "Единая Россия" по партийным спискам побеждает на выборах в Госдуму в Пензенской области по итогам обработки 100% протоколов, набрав 56,22%, на втором... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T08:06

2021-09-20T08:06

2021-09-20T08:18

выборы в государственную думу

политика

пензенская область

госдума рф

выборы в государственную думу

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САРАТОВ, 20 сен – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Партия "Единая Россия" по партийным спискам побеждает на выборах в Госдуму в Пензенской области по итогам обработки 100% протоколов, набрав 56,22%, на втором месте КПРФ - 17,24% голосов, сообщил РИА Новости заместитель председателя избиркома области Алексей Климухин.По его словам, обработано 100% протоколов, явка на выборах составила 57,52%.Климухин отметил, что после обработки 100% протоколов экс-депутат Госдумы Игорь Руденский ("Единая Россия") побеждает с 60,4% голосов в 146-м Пензенском одномандатном избирательном округе, следующим за ним стал депутат Пензенской городской думы от КПРФ Алексей Иванов, набравший 15,12%.Действующий депутат Госдумы из фракции "Справедливая Россия" Александр Самокутяев, которого на эти выборы выдвинула "Единая Россия", в 147-м Лермонтовском одномандатном округе по результатам подсчета 100% протоколов побеждает с 53,64%, а его ближайший конкурент - депутат Пензенской городской думы от КПРФ Александр Трутнев набрал 16,98% голосов.

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, пензенская область, госдума рф, выборы в государственную думу