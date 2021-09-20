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ЕР побеждает в Рязанской области на выборах в Госдуму
ЕР побеждает в Рязанской области на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021
ЕР побеждает в Рязанской области на выборах в Госдуму
"Единая Россия" побеждает в Рязанской области на выборах депутатов Госдумы после обработки 100% протоколов, следует из данных информационного табло в... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T08:04
2021-09-20T08:04
2021-09-20T08:04
выборы в государственную думу
политика
рязанская область
госдума рф
выборы в государственную думу
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РЯЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает в Рязанской области на выборах депутатов Госдумы после обработки 100% протоколов, следует из данных информационного табло в облизбиркоме.Итоги в регионе подводятся по двум округам. В округе № 157 "Единая Россия" набрала 49,17%, на втором месте КПРФ - 18,79%, у ЛДПР - 9,69%, у "Справедливой России - За Правду" - 7,83%, у "Новых людей" - 5,76%. В округе №156 "Единая Россия" получила 46,40%, у КПРФ - 21,22%, у "Справедливой России - За Правду" - 8,61%, у ЛДПР - 8,56%, у "Новых людей" - 6,01%.В одномандатных округах победили кандидаты от "Единой России" Дмитрий Хубезов и Андрей Красов.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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политика, рязанская область, госдума рф, выборы в государственную думу
ЕР побеждает в Рязанской области на выборах в Госдуму
ЕР побеждает в Рязанской области на выборах в Госдуму после обработки 100% протоколов
РЯЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости.
"Единая Россия
" побеждает в Рязанской области
на выборах депутатов Госдумы
после обработки 100% протоколов, следует из данных информационного табло в облизбиркоме.
Итоги в регионе подводятся по двум округам. В округе № 157 "Единая Россия" набрала 49,17%, на втором месте КПРФ - 18,79%, у ЛДПР - 9,69%, у "Справедливой России - За Правду" - 7,83%, у "Новых людей" - 5,76%. В округе №156 "Единая Россия" получила 46,40%, у КПРФ - 21,22%, у "Справедливой России - За Правду" - 8,61%, у ЛДПР - 8,56%, у "Новых людей" - 6,01%.
В одномандатных округах победили кандидаты от "Единой России" Дмитрий Хубезов и Андрей Красов.
Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.