https://ria.ru/20210920/vybory-1750893072.html

"Единая Россия" лидирует на выборах в Заксобрание Тверской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в Заксобрание Тверской области - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Заксобрание Тверской области

"Единая Россия" лидирует с 36,07% на выборах депутатов Заксобрания Тверской области после обработки 81,23% протоколов, следует из данных информационного табло в РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T06:43

2021-09-20T06:43

2021-09-20T06:43

выборы в государственную думу

политика

тверская область

госдума рф

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РЯЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует с 36,07% на выборах депутатов Заксобрания Тверской области после обработки 81,23% протоколов, следует из данных информационного табло в областном избиркоме.Согласно данным табло, "Единая Россия" набирает 36,07%, на втором месте КПРФ - 21,33%, у ЛДПР - 11,25%, у "Справедливой России - За Правду" - 11,01%, у Партии пенсионеров - 6,04%.Голосование проходило в этом году с 17 по 19 сентября. В Тверской области помимо депутатов Госдумы выбирали депутатов регионального Заксобрания и губернатора.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750892944.html

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политика, тверская область, госдума рф