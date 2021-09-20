https://ria.ru/20210920/vybory-1750893072.html
"Единая Россия" лидирует на выборах в Заксобрание Тверской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в Заксобрание Тверской области - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в Заксобрание Тверской области
"Единая Россия" лидирует с 36,07% на выборах депутатов Заксобрания Тверской области после обработки 81,23% протоколов, следует из данных информационного табло в РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T06:43
2021-09-20T06:43
2021-09-20T06:43
выборы в государственную думу
политика
тверская область
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750848760_0:271:3157:2047_1920x0_80_0_0_cdbed8c6dfe64b0d0cbcc68abfa5f28e.jpg
РЯЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует с 36,07% на выборах депутатов Заксобрания Тверской области после обработки 81,23% протоколов, следует из данных информационного табло в областном избиркоме.Согласно данным табло, "Единая Россия" набирает 36,07%, на втором месте КПРФ - 21,33%, у ЛДПР - 11,25%, у "Справедливой России - За Правду" - 11,01%, у Партии пенсионеров - 6,04%.Голосование проходило в этом году с 17 по 19 сентября. В Тверской области помимо депутатов Госдумы выбирали депутатов регионального Заксобрания и губернатора.
https://ria.ru/20210920/vybory-1750892944.html
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750848760_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_0b4fc9bd3ecdd639ab23a4261212df1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, тверская область, госдума рф
"Единая Россия" лидирует на выборах в Заксобрание Тверской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в Заксобрание Тверской области с 36,07 процента