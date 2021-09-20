https://ria.ru/20210920/vybory-1750892944.html

В Бурятии на выборах в Госдуму обработали 99 процентов протоколов

В Бурятии на выборах в Госдуму обработали 99 процентов протоколов - РИА Новости, 20.09.2021

В Бурятии на выборах в Госдуму обработали 99 процентов протоколов

"Единая Россия" лидирует в Бурятии на выборах в Госдуму после обработки 99% протоколов, явка составила чуть больше 45%, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T06:40

2021-09-20T06:40

2021-09-20T06:40

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

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КРАСНОЯРСК, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует в Бурятии на выборах в Госдуму после обработки 99% протоколов, явка составила чуть больше 45%, сообщил журналистам глава республиканского избиркома Александр Акчурин."КПРФ – 26,73%, партия "Зеленые" – 1,79%, ЛДПР – 5,73%, "Новые люди", – 11,22%, "Единая Россия" – 42,65, "Справедливая Россия – За правду" – 3,56%, "Яблоко" – 0,41%, Партия роста – 0,13%, Партия свободы и справедливости – 0,38%, "Коммунисты России" – 1,25%, "Гражданская платформа" – 0,18%, "Зеленая альтернатива" – 0,47%, партия "Родина" – 0,28%, Партия пенсионеров – 2,95%. Общая явка на выборы составила 45,01%", – сказал Акчурин.По его словам, обработка протоколов не закончена на двух участках из-за их транспортной удаленности. На утро понедельника обработаны 99% протоколов.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750892547.html

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