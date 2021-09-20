https://ria.ru/20210920/vybory-1750892547.html

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Ивановской области

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Ивановской области - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Ивановской области

"Единая Россия" побеждает в Ивановской области на выборах депутатов Госдумы после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T06:55

2021-09-20T06:55

2021-09-20T07:05

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

ивановская область

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РЯЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает в Ивановской области на выборах депутатов Госдумы после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона."Единая Россия" набрала 36,5%, на втором месте КПРФ - 27,94%, у ЛДПР - 9,43%, у "Справедливой России - За Правду" - 7,65%, у "Новых людей" - 5,92%.Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750892325.html

ивановская область

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политика, госдума рф, ивановская область