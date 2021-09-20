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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Ивановской области
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Ивановской области - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Ивановской области
"Единая Россия" побеждает в Ивановской области на выборах депутатов Госдумы после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T06:55
2021-09-20T06:55
2021-09-20T07:05
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
ивановская область
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РЯЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает в Ивановской области на выборах депутатов Госдумы после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона."Единая Россия" набрала 36,5%, на втором месте КПРФ - 27,94%, у ЛДПР - 9,43%, у "Справедливой России - За Правду" - 7,65%, у "Новых людей" - 5,92%.Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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политика, госдума рф, ивановская область
06:55 20.09.2021 (обновлено: 07:05 20.09.2021)
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Ивановской области
Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Ивановской области с 36,5 процента