https://ria.ru/20210920/vybory-1750892325.html

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Хакасии

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Хакасии - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Хакасии

"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в республике Хакасия с 33,30% голосов, следует из данных, опубликованных на сайте республиканской избирательной... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T06:32

2021-09-20T06:32

2021-09-20T06:32

выборы в государственную думу

политика

республика хакасия

госдума рф

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КРАСНОЯРСК, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в республике Хакасия с 33,30% голосов, следует из данных, опубликованных на сайте республиканской избирательной комиссии по итогам обработки 100% протоколов.Согласно данным, опубликованным на сайте избиркома, ЕР получает 33,30%, на втором месте КПРФ с 29,92%, на третьем - "Новые люди" с 9,89%. ЛДПР набрала 7,94%, "Справедливая Россия - За правду" – 6,59%.не преодолели пятипроцентный барьер "Зеленые" (1,18%), "Партия пенсионеров" (2,90%), "Коммунисты России" (1,91%). Менее 1% получили "Зеленая альтернатива" (0,70%), "Родина" (0,80%), "Яблоко" (0,64%), Российская партия свободы и справедливости (0,79%), Партия Роста (0,27%), "Гражданская платформа" (0,25%).В Хакасии также проходили 27 местных выборов, в том числе выборы главы Усть-Абаканского района и совета депутатов в Абазе. Избирателей в республике 393 698.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750892197.html

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политика, республика хакасия, госдума рф