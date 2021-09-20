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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Чукотке
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Чукотке - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Чукотке
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму на Чукотке с 46,14% голосов при подсчете 100% протоколов, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T05:16
2021-09-20T05:16
2021-09-20T05:54
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ВЛАДИВОСТОК, 20 сен – РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму на Чукотке с 46,14% голосов при подсчете 100% протоколов, сообщили РИА Новости в правительстве региона."Более 46% избирателей отдали свои голоса за ЕР по федеральному избирательному округу, данные получены после обработки 100% протоколов", - сказал собеседник агентства.По его словам, у ЕР 46,14% голосов, на втором месте ЛДПР – 15,16%, на третьем - КПРФ, за нее проголосовали 12,49%. На четвертом месте партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 6,26% голосов, на пятом - "Новые люди" с 5%.Как позже сообщило правительство Чукотки, после обработки 100% протоколов на выборах в ГД по Чукотскому одномандатному избирательному округу лидирует кандидат от ЕР Елена Евтюхова с 36,95% голосов избирателей. На втором месте кандидат от ЛДПР Юлия Бутакова - 19,87%, на третьем - Владимир Гальцов (КПРФ) с 15,31%, на четвертом - Александр Семериков от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" с 9,51%.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября.
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политика, госдума рф, чукотка
05:16 20.09.2021 (обновлено: 05:54 20.09.2021)
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Чукотке
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Чукотке с 46,14 процента