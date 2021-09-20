https://ria.ru/20210920/vybory-1750889123.html

Яровая победила на выборах в Госдуму на Камчатке с 40,43 процента голосов

Яровая победила на выборах в Госдуму на Камчатке с 40,43 процента голосов - РИА Новости, 20.09.2021

Яровая победила на выборах в Госдуму на Камчатке с 40,43 процента голосов

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая побеждает с 40,43% голосов на выборах депутатов нижней палаты парламента по Камчатскому одномандатному округу, сообщили в... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T04:45

2021-09-20T04:45

2021-09-20T04:46

выборы в государственную думу

политика

камчатский край

ирина яровая

госдума рф

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая побеждает с 40,43% голосов на выборах депутатов нижней палаты парламента по Камчатскому одномандатному округу, сообщили в избирательной комиссии Камчатского края по итогам обработки 100% протоколов."Лидер безусловный Яровая Ирина Анатольевна, 40,43%. На втором месте Литвинов Роман, 19,05%, и на третьем месте Калашников Валерий, 11,55%", - сказала журналистам председатель краевой избирательной комиссии Инга Иринина.

https://radiosputnik.ria.ru/20210920/kamchatka-1750889000.html

камчатский край

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политика, камчатский край, ирина яровая, госдума рф