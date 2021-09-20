https://ria.ru/20210920/vybory-1750889123.html
Яровая победила на выборах в Госдуму на Камчатке с 40,43 процента голосов
Яровая победила на выборах в Госдуму на Камчатке с 40,43 процента голосов - РИА Новости, 20.09.2021
Яровая победила на выборах в Госдуму на Камчатке с 40,43 процента голосов
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая побеждает с 40,43% голосов на выборах депутатов нижней палаты парламента по Камчатскому одномандатному округу, сообщили в... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T04:45
2021-09-20T04:45
2021-09-20T04:46
выборы в государственную думу
политика
камчатский край
ирина яровая
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750006754_0:0:3562:2004_1920x0_80_0_0_810d784d08f72dad3fac9383004ded64.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая побеждает с 40,43% голосов на выборах депутатов нижней палаты парламента по Камчатскому одномандатному округу, сообщили в избирательной комиссии Камчатского края по итогам обработки 100% протоколов."Лидер безусловный Яровая Ирина Анатольевна, 40,43%. На втором месте Литвинов Роман, 19,05%, и на третьем месте Калашников Валерий, 11,55%", - сказала журналистам председатель краевой избирательной комиссии Инга Иринина.
https://radiosputnik.ria.ru/20210920/kamchatka-1750889000.html
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750006754_667:0:3398:2048_1920x0_80_0_0_0e78c8af86837c329a287a8a7e003264.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, камчатский край, ирина яровая, госдума рф
04:45 20.09.2021 (обновлено: 04:46 20.09.2021)
Яровая победила на выборах в Госдуму на Камчатке с 40,43 процента голосов
Вице-спикер Госдумы Яровая победила на думских выборах на Камчатке с 40,43% голосов