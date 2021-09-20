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В Австралии на выборах в Госдуму проголосовали 413 россиян
В Австралии на выборах в Госдуму проголосовали 413 россиян - РИА Новости, 20.09.2021
В Австралии на выборах в Госдуму проголосовали 413 россиян
В Австралии на выборах депутатов Госдумы в воскресенье проголосовали 413 россиян в условиях трудностей и локдаунов из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T04:37
2021-09-20T04:37
2021-09-20T04:37
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Австралии на выборах депутатов Госдумы в воскресенье проголосовали 413 россиян в условиях трудностей и локдаунов из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Канберре.Голосование проходило на двух участках – в посольстве в Канберре и в генконсульстве в Сиднее. В Сиднее и его окрестностях действуют строгие ограничения на передвижение.По его словам, в Канберре работал наблюдатель от Общественной палаты РФ. "Всего в Канберре проголосовало 96 человек", - отметил посол.
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политика, сидней, канберра, госдума рф, россия
В Австралии на выборах в Госдуму проголосовали 413 россиян
В посольстве в Канберре и в генконсульстве в Сиднее на выборах проголосовали 413 россиян