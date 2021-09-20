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ЦИК обработал половину протоколов на выборах в Госдуму

ЦИК обработал половину протоколов на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021

ЦИК обработал половину протоколов на выборах в Госдуму

Партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах депутатов Госдумы с 46,11 процента голосов по федеральному округу, следует из данных ЦИК после обработки... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T04:34

2021-09-20T04:34

2021-09-20T04:59

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах депутатов Госдумы с 46,11 процента голосов по федеральному округу, следует из данных ЦИК после обработки 50,02 процента протоколов УИК.На втором месте остается КПРФ с 21,4 процента, на третьем — ЛДПР с 8,07 процента.В пятерку лидеров попадает партия "Справедливая Россия - За правду" с 7,62 процента, за ней следуют "Новые люди" с 5,97 процентаВсего в Госдуму пока проходят пять партий, которым удалось преодолеть пятипроцентный барьер.Партия пенсионеров набирает 2,73 процента, "Коммунисты России" - 1,38 процента, "Яблоко" - 1,04 процента, "Зеленые" - 0,9 процента, "Родина" - 0,72 процента, Российская партия свободы и справедливости - 0,72 процента, "Зеленая альтернатива" - 0,57 процента, Партия Роста - 0,36 процента, "Гражданская платформа" - 0,14 процента."Единая Россия" также продолжает лидировать в 193 одномандатных округах. От КПРФ проходят 16 кандидатов, от "Справедливой России" — восемь, от ЛДПР, "Яблока", "Родины", Гражданской платформы и Партии Роста — по одному кандидату.Единый день голосования в этом году проходил с 17 по 19 сентября.Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, яблоко, коммунисты россии