04:34 20.09.2021 (обновлено: 04:59 20.09.2021)
ЦИК обработал половину протоколов на выборах в Госдуму
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму с 46,11% после обработки половины протоколов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМероприятия партии "Единая Россия" по завершении единого дня голосования
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах депутатов Госдумы с 46,11 процента голосов по федеральному округу, следует из данных ЦИК после обработки 50,02 процента протоколов УИК.
На втором месте остается КПРФ с 21,4 процента, на третьем — ЛДПР с 8,07 процента.
В пятерку лидеров попадает партия "Справедливая Россия - За правду" с 7,62 процента, за ней следуют "Новые люди" с 5,97 процента
Всего в Госдуму пока проходят пять партий, которым удалось преодолеть пятипроцентный барьер.
Партия пенсионеров набирает 2,73 процента, "Коммунисты России" - 1,38 процента, "Яблоко" - 1,04 процента, "Зеленые" - 0,9 процента, "Родина" - 0,72 процента, Российская партия свободы и справедливости - 0,72 процента, "Зеленая альтернатива" - 0,57 процента, Партия Роста - 0,36 процента, "Гражданская платформа" - 0,14 процента.
"Единая Россия" также продолжает лидировать в 193 одномандатных округах. От КПРФ проходят 16 кандидатов, от "Справедливой России" — восемь, от ЛДПР, "Яблока", "Родины", Гражданской платформы и Партии Роста — по одному кандидату.
Единый день голосования в этом году проходил с 17 по 19 сентября.
Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.