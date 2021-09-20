04:19 20.09.2021 (обновлено: 04:29 20.09.2021)
Дегтярев побеждает на выборах главы Хабаровского края
Дегтярев побеждает на выборах главы Хабаровского края с 56,81 процента голосов
© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев голосует на избирательном участке в Хабаровске
ХАБАРОВСК, 20 сен - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, по предварительным данным, побеждает на выборах главы региона с 56,81 процента голосов, сообщил журналистам представитель краевого избиркома.
"Сейчас у меня на руках информация о результатах голосования, которые включают в себя результаты из протоколов с 99,75% избирательных участков. Фактически только с двух избирательных участков пока не введены протоколы. <...> По итогам уже обработанных протоколов, за Дегтярева Михаила Владимировича было отдано 235 тысяч 607 голосов, что составляет 56,81%", - сказал он.
Как отметил представитель избиркома, телеведущая Марина Ким ("Справедливая Россия – За правду") получила 25,39 процента голосов, пенсионер Владимир Парфенов (Партия пенсионеров) - 10,02 процента, предприниматель Бабек Мамедов ("Родина") - 3,53 процента.
Михаил Дегтярев, депутат Госдумы от ЛДПР, стал временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края 20 июля 2020 года после ареста избранного в 2018 году главы региона Сергея Фургала.