Дегтярев побеждает на выборах главы Хабаровского края

"Сейчас у меня на руках информация о результатах голосования, которые включают в себя результаты из протоколов с 99,75% избирательных участков. Фактически только с двух избирательных участков пока не введены протоколы. <...> По итогам уже обработанных протоколов, за Дегтярева Михаила Владимировича было отдано 235 тысяч 607 голосов, что составляет 56,81%", - сказал он.