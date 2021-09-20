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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/vybory-1750887272.html
Васильев лидирует на выборах в Госдуму в Тверской области с 44,59 процента
Васильев лидирует на выборах в Госдуму в Тверской области с 44,59 процента - РИА Новости, 20.09.2021
Васильев лидирует на выборах в Госдуму в Тверской области с 44,59 процента
Бывший глава Дагестана Владимир Васильев ("Единая Россия") лидирует на выборах в Госдуму в Заволжском одномандатном округе Тверской области с 44,59% по... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T04:01
2021-09-20T04:01
выборы в государственную думу
политика
единая россия
госдума рф
владимир васильев
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РЯЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. Бывший глава Дагестана Владимир Васильев ("Единая Россия") лидирует на выборах в Госдуму в Заволжском одномандатном округе Тверской области с 44,59% по результатам обработки 47,78% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных информационного табло в областном избиркоме.За Васильевым следует кандидат от КПРФ Артём Гончаров с 18,94%, далее идет кандидат от "Справедливой России - За правду" Дмитрий Игнатьков с 8,35%.Голосование на думских и иных выборах в этом году проходило с 17 по 19 сентября.
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политика, единая россия, госдума рф, владимир васильев
04:01 20.09.2021
 
Васильев лидирует на выборах в Госдуму в Тверской области с 44,59 процента

Бывший глава Дагестана Васильев лидирует на выборах в Госдуму в Тверской области с 44,59%

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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РЯЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. Бывший глава Дагестана Владимир Васильев ("Единая Россия") лидирует на выборах в Госдуму в Заволжском одномандатном округе Тверской области с 44,59% по результатам обработки 47,78% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных информационного табло в областном избиркоме.
За Васильевым следует кандидат от КПРФ Артём Гончаров с 18,94%, далее идет кандидат от "Справедливой России - За правду" Дмитрий Игнатьков с 8,35%.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
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Голосование на думских и иных выборах в этом году проходило с 17 по 19 сентября.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаЕдиная РоссияГосдума РФВладимир Васильев
 
 
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