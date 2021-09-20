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Васильев лидирует на выборах в Госдуму в Тверской области с 44,59 процента

Васильев лидирует на выборах в Госдуму в Тверской области с 44,59 процента - РИА Новости, 20.09.2021

Васильев лидирует на выборах в Госдуму в Тверской области с 44,59 процента

Бывший глава Дагестана Владимир Васильев ("Единая Россия") лидирует на выборах в Госдуму в Заволжском одномандатном округе Тверской области с 44,59% по... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T04:01

2021-09-20T04:01

2021-09-20T04:01

выборы в государственную думу

политика

единая россия

госдума рф

владимир васильев

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РЯЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. Бывший глава Дагестана Владимир Васильев ("Единая Россия") лидирует на выборах в Госдуму в Заволжском одномандатном округе Тверской области с 44,59% по результатам обработки 47,78% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных информационного табло в областном избиркоме.За Васильевым следует кандидат от КПРФ Артём Гончаров с 18,94%, далее идет кандидат от "Справедливой России - За правду" Дмитрий Игнатьков с 8,35%.Голосование на думских и иных выборах в этом году проходило с 17 по 19 сентября.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, госдума рф, владимир васильев