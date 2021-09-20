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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Чечне с 96,62 процента

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Чечне с 96,62 процента - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Чечне с 96,62 процента

"Единая Россия" лидирует с 96,62% на выборах в Госдуму в Чечне, свидетельствуют первые данные ЦИК. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T03:46

2021-09-20T03:46

2021-09-20T03:46

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует с 96,62% на выборах в Госдуму в Чечне, свидетельствуют первые данные ЦИК.По данным избирательной комиссии, после обработки 6,8% протоколов с максимальным отрывом лидирует "Единая Россия" с 96,62%, остальные не достигли и одного процента - КПРФ 0,69%, "Зеленые" - 0,17%, ЛДПР - 0,06%, "Новые люди" - 0,31%, "Справедливая Россия - За правду" - 0,67%, " Яблоко" - 0,09%, "Партия роста" - 0,22%, "Российская партия свободы и справедливости" - 0,27%, "Коммунисты России"- 0,1%, "Гражданская платформа"- 0,13%, "Зеленая альтернатива" - 0,1%, "Родина" - 0,18% и "Партия пенсионеров" - 0,24%.Кроме выборов в ГД в Чечне 17-19 сентября прошли выборы главы республики, депутатов местного парламента, а также депутатов представительных органов муниципальных образований.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф