https://ria.ru/20210920/vybory-1750886572.html

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Алтайском крае с 34,22%

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Алтайском крае с 34,22% - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Алтайском крае с 34,22%

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Алтайском крае с 34,22% голосов после обработки 54,91% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T03:41

2021-09-20T03:41

2021-09-20T03:41

выборы в государственную думу

политика

алтайский край

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750881381_0:0:2702:1520_1920x0_80_0_0_b9a851769b88ec0e6715bc958b7077e0.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Алтайском крае с 34,22% голосов после обработки 54,91% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК."Единая Россия" набирает 34,22%, КПРФ - 29,97%, ЛДПР - 9,61%, "Справедливая Россия - За правду" - 9,93%, "Новые люди" - 5,7%, "Яблоко" - 0,85%, "Партия роста" - 0,23%, "Российская партия свободы и справедливости" - 0,54%, "Коммунисты России" - 2,26%, "Гражданская платформа" - 0,08%, "Зеленая альтернатива" - 0,42%, "Родина" - 0,51%, "Партия пенсионеров" - 2,5%, "Зеленые" - 0,6%.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750886221.html

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, алтайский край, госдума рф