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Вассерман вырвался в лидеры в Преображенском округе Москвы
Вассерман вырвался в лидеры в Преображенском округе Москвы - РИА Новости, 20.09.2021
Вассерман вырвался в лидеры в Преображенском округе Москвы
Самовыдвиженец Анатолий Вассерман занимает первое место в Преображенском округе Москвы после обработки 50,8 процента протоколов на выборах в Госдуму, следует из РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T03:39
2021-09-20T03:39
2021-09-20T05:32
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политика
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анатолий вассерман
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Самовыдвиженец Анатолий Вассерман занимает первое место в Преображенском округе Москвы после обработки 50,8 процента протоколов на выборах в Госдуму, следует из данных, опубликованных на информационных экранах в Московском штабе по наблюдению за выборами.По данным штаба, у Вассермана 35,2 процента, на втором месте - Сергей Обухов с 22,2 процента.
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политика, москва, анатолий вассерман, госдума рф
03:39 20.09.2021 (обновлено: 05:32 20.09.2021)
Вассерман вырвался в лидеры в Преображенском округе Москвы
Вассерман лидирует в Преображенском округе Москвы после обработки 50,8% протоколов