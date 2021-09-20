https://ria.ru/20210920/vybory-1750885896.html

Дмитрий Певцов лидирует на выборах в Госдуму в Медведковском округе Москвы

Дмитрий Певцов лидирует на выборах в Госдуму в Медведковском округе Москвы - РИА Новости, 20.09.2021

Дмитрий Певцов лидирует на выборах в Госдуму в Медведковском округе Москвы

Актер Дмитрий Певцов находится на первом месте с 39,2% после обработки 73,1% в Медведковском избирательном округе в Москве на выборах в Госдуму, следует из... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T03:28

2021-09-20T03:28

2021-09-20T03:28

выборы в государственную думу

политика

дмитрий певцов

москва

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155986/48/1559864879_0:0:2763:1555_1920x0_80_0_0_19921358077f8546015f0ca1e985b8cd.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Актер Дмитрий Певцов находится на первом месте с 39,2% после обработки 73,1% в Медведковском избирательном округе в Москве на выборах в Госдуму, следует из данных на информационных экранах в столичном штабе по наблюдению за выборами."Поступило протоколов 73,1%. Дмитрий Певцов - 39,2%, Денис Парфенов - 25,1%", - говорится на информационном табло штаба.Певцов пошел на думские выборы в качестве самовыдвиженца.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, дмитрий певцов, москва, госдума рф