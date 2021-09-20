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Дмитрий Певцов лидирует на выборах в Госдуму в Медведковском округе Москвы
Дмитрий Певцов лидирует на выборах в Госдуму в Медведковском округе Москвы - РИА Новости, 20.09.2021
Дмитрий Певцов лидирует на выборах в Госдуму в Медведковском округе Москвы
Актер Дмитрий Певцов находится на первом месте с 39,2% после обработки 73,1% в Медведковском избирательном округе в Москве на выборах в Госдуму, следует из... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T03:28
2021-09-20T03:28
2021-09-20T03:28
выборы в государственную думу
политика
дмитрий певцов
москва
госдума рф
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Актер Дмитрий Певцов находится на первом месте с 39,2% после обработки 73,1% в Медведковском избирательном округе в Москве на выборах в Госдуму, следует из данных на информационных экранах в столичном штабе по наблюдению за выборами."Поступило протоколов 73,1%. Дмитрий Певцов - 39,2%, Денис Парфенов - 25,1%", - говорится на информационном табло штаба.Певцов пошел на думские выборы в качестве самовыдвиженца.
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политика, дмитрий певцов, москва, госдума рф
Дмитрий Певцов лидирует на выборах в Госдуму в Медведковском округе Москвы
Дмитрий Певцов лидирует на выборах в Госдуму в Медведковском округе Москвы с 39,2 процента