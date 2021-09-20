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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Костромской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Костромской области - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Костромской области
Партия "Единая Россия" лидирует с 30,37% голосов на выборах в ГД в Костромской области после обработки 80,07% протоколов, следует из данных информационного... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T03:24
2021-09-20T03:24
2021-09-20T03:29
выборы в государственную думу
политика
костромская область
госдума рф
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует с 30,37% голосов на выборах в ГД в Костромской области после обработки 80,07% протоколов, следует из данных информационного табло в облизбиркоме.КПРФ набирает 28,51%, "Справедливая Россия - За правду" – 11,69%, ЛДПР – 9,69%, партия "Новые люди" - 8,34%.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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политика, костромская область, госдума рф
03:24 20.09.2021 (обновлено: 03:29 20.09.2021)
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Костромской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуме в Костромской области с 30,37 процента