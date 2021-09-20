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"Единая Россия" лидирует в Орловской области с 31,92 процента

"Единая Россия" лидирует в Орловской области с 31,92 процента - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует в Орловской области с 31,92 процента

Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Орловской области с 31,92% голосов по итогам обработки 1,42% протоколов, следует из данных ЦИК. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T03:19

2021-09-20T03:19

2021-09-20T03:19

выборы в государственную думу

политика

орловская область

единая россия

госдума рф

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Орловской области с 31,92% голосов по итогам обработки 1,42% протоколов, следует из данных ЦИК.На втором месте находится КПРФ с 23,01%, на третьем - "Справедливая Россия – За правду" - 12,05%. Партия "Новые люди" набирает 8,28% голосов, ЛДПР - 8,01%, "Партия пенсионеров" - 5,1%.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.В Орловской области, по последним данным, численность избирателей составляет 618 858 человек. Явка на избирательные участки по итогам голосования превысила 48%.

орловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, орловская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу