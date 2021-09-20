https://ria.ru/20210920/vybory-1750884951.html

Мельниченко набирает 72,74 процента на выборах пензенского губернатора

Мельниченко набирает 72,74 процента на выборах пензенского губернатора - РИА Новости, 20.09.2021

Мельниченко набирает 72,74 процента на выборах пензенского губернатора

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 72,74% голосов после обработки 64,85% протоколов,... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T03:16

2021-09-20T03:16

2021-09-20T03:16

политика

пензенская область

единая россия

госдума рф

олег мельниченко

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САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 72,74% голосов после обработки 64,85% протоколов, свидетельствуют данные облизбиркома.Согласно данным облизбиркома, опубликованных в Twitter, обработано 64,85% протоколов участковых избирательных комиссий. Мельниченко лидирует с 72,74% голосов, Олег Шаляпин (КПРФ) - 11,96%, Алексей Шпагин ("Справедливая Россия - За правду") - 5,75%, Александр Васильев (ЛДПР) набрал 5,63% голосов, Пётр Чугай ("Партия пенсионеров") - 2,29%.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. В Пензенской области также проходили досрочные выборы губернатора. Явка на на 18.00 мск воскресенья составила 54,47%.Мельниченко был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области 26 марта после ареста избранного в 2020 году руководителя региона Ивана Белозерцева.

https://ria.ru/20210919/rudenya-1750854517.html

пензенская область

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политика, пензенская область, единая россия, госдума рф, олег мельниченко