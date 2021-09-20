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Мельниченко набирает 72,74 процента на выборах пензенского губернатора
Мельниченко набирает 72,74 процента на выборах пензенского губернатора - РИА Новости, 20.09.2021
Мельниченко набирает 72,74 процента на выборах пензенского губернатора
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 72,74% голосов после обработки 64,85% протоколов,... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T03:16
2021-09-20T03:16
политика
пензенская область
единая россия
госдума рф
олег мельниченко
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САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 72,74% голосов после обработки 64,85% протоколов, свидетельствуют данные облизбиркома.Согласно данным облизбиркома, опубликованных в Twitter, обработано 64,85% протоколов участковых избирательных комиссий. Мельниченко лидирует с 72,74% голосов, Олег Шаляпин (КПРФ) - 11,96%, Алексей Шпагин ("Справедливая Россия - За правду") - 5,75%, Александр Васильев (ЛДПР) набрал 5,63% голосов, Пётр Чугай ("Партия пенсионеров") - 2,29%.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. В Пензенской области также проходили досрочные выборы губернатора. Явка на на 18.00 мск воскресенья составила 54,47%.Мельниченко был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области 26 марта после ареста избранного в 2020 году руководителя региона Ивана Белозерцева.
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политика, пензенская область, единая россия, госдума рф, олег мельниченко
03:16 20.09.2021
 
Мельниченко набирает 72,74 процента на выборах пензенского губернатора

Мельниченко набирает 72,74 процента на выборах губернатора Пензенской области

© Фото : Пресс-служба губернатора Пензенской областиВрио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© Фото : Пресс-служба губернатора Пензенской области
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САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 72,74% голосов после обработки 64,85% протоколов, свидетельствуют данные облизбиркома.
Согласно данным облизбиркома, опубликованных в Twitter, обработано 64,85% протоколов участковых избирательных комиссий. Мельниченко лидирует с 72,74% голосов, Олег Шаляпин (КПРФ) - 11,96%, Алексей Шпагин ("Справедливая Россия - За правду") - 5,75%, Александр Васильев (ЛДПР) набрал 5,63% голосов, Пётр Чугай ("Партия пенсионеров") - 2,29%.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время интервью в эфире телеканала Россия 24 Тверь - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
Вчера, 22:02Выборы в Государственную думу
На выборах губернатора Тверской области лидирует Руденя
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. В Пензенской области также проходили досрочные выборы губернатора. Явка на на 18.00 мск воскресенья составила 54,47%.
Мельниченко был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области 26 марта после ареста избранного в 2020 году руководителя региона Ивана Белозерцева.
 
ПолитикаПензенская областьЕдиная РоссияГосдума РФОлег Мельниченко
 
 
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