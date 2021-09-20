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"Единая Россия" лидирует в Татарстане с 80,2 процента

"Единая Россия" лидирует в Татарстане с 80,2 процента - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует в Татарстане с 80,2 процента

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Татарстане, набирая 80,2% голосов после обработки 26,43% протоколов, следует из данных ЦИК РФ. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T03:13

2021-09-20T03:13

2021-09-20T03:13

выборы в государственную думу

политика

республика татарстан (татарстан)

единая россия

госдума рф

выборы в государственную думу

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КАЗАНЬ, 20 сен – РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Татарстане, набирая 80,2% голосов после обработки 26,43% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.По данным ЦИК, КПРФ набирает в Татарстане 8,81% голосов, ЛДПР – 2,68%, "Справедливая Россия" - 2,4% голосов.Голосование на думских и иных выборах в 2021 году проходило с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. В Татарстане также прошли дополнительные выборы депутатов Госсовета республики и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, республика татарстан (татарстан), единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу