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"Единая Россия" лидирует в Крыму с 60,62% процента

"Единая Россия" лидирует в Крыму с 60,62% процента - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует в Крыму с 60,62% процента

"Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму в республике Крым 60,62% голосов после обработки 18,46% протоколов, следует из первых данных ЦИК РФ. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T03:11

2021-09-20T03:11

2021-09-20T03:11

выборы в государственную думу

политика

республика крым

единая россия

госдума рф

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму в республике Крым 60,62% голосов после обработки 18,46% протоколов, следует из первых данных ЦИК РФ."Единая Россия" получает 60,62% голосов, КПРФ – 9,83%, "Справедливая Россия - За правду" – 7,09%, ЛДПР – 8,01%, "Новые люди" – 4,6%.С 17 по 19 сентября в республике Крым проходили выборы депутатов Госдумы.В Крыму образовано три одномандатных избирательных округа для выборов депутатов в Госдуму (номера 19, 20, 21). В каждом одномандатном округе в республике зарегистрированы по девять кандидатов.

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, республика крым, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу