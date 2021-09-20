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"Единая Россия" лидирует в Крыму с 60,62% процента
"Единая Россия" лидирует в Крыму с 60,62% процента - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует в Крыму с 60,62% процента
"Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму в республике Крым 60,62% голосов после обработки 18,46% протоколов, следует из первых данных ЦИК РФ. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T03:11
2021-09-20T03:11
2021-09-20T03:11
выборы в государственную думу
политика
республика крым
единая россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму в республике Крым 60,62% голосов после обработки 18,46% протоколов, следует из первых данных ЦИК РФ."Единая Россия" получает 60,62% голосов, КПРФ – 9,83%, "Справедливая Россия - За правду" – 7,09%, ЛДПР – 8,01%, "Новые люди" – 4,6%.С 17 по 19 сентября в республике Крым проходили выборы депутатов Госдумы.В Крыму образовано три одномандатных избирательных округа для выборов депутатов в Госдуму (номера 19, 20, 21). В каждом одномандатном округе в республике зарегистрированы по девять кандидатов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, республика крым, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу
"Единая Россия" лидирует в Крыму с 60,62% процента
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Крыму с 60,62% процента