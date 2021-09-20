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КПРФ лидирует в Ненецком округе с 33,14 процента

КПРФ лидирует в Ненецком округе с 33,14 процента - РИА Новости, 20.09.2021

КПРФ лидирует в Ненецком округе с 33,14 процента

КПРФ лидирует с 33,14% голосов на выборах в Госдуму в Ненецком округе после обработки 83,6% протоколов, на второй строчке "Единая Россия" с 27,87% голосов,... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T03:06

2021-09-20T03:06

2021-09-20T03:06

выборы в государственную думу

политика

кпрф

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. КПРФ лидирует с 33,14% голосов на выборах в Госдуму в Ненецком округе после обработки 83,6% протоколов, на второй строчке "Единая Россия" с 27,87% голосов, свидетельствуют первые данные избиркома после обработки 83,6% протоколов.Согласно предварительным данным избиркома, КПРФ занимает пока первую строчку с 33,14%, у ЕР 27,87%, ЛДПР набирает 10,77%, "Справедливая Россия - За правду" - 8,45%, партия "Новые люди" - 6,72%.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним - региональные и муниципальные выборы.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, кпрф, выборы в государственную думу