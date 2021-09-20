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КПРФ лидирует в Ненецком округе с 33,14 процента
КПРФ лидирует в Ненецком округе с 33,14 процента - РИА Новости, 20.09.2021
КПРФ лидирует в Ненецком округе с 33,14 процента
КПРФ лидирует с 33,14% голосов на выборах в Госдуму в Ненецком округе после обработки 83,6% протоколов, на второй строчке "Единая Россия" с 27,87% голосов,... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T03:06
2021-09-20T03:06
2021-09-20T03:06
выборы в государственную думу
политика
кпрф
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. КПРФ лидирует с 33,14% голосов на выборах в Госдуму в Ненецком округе после обработки 83,6% протоколов, на второй строчке "Единая Россия" с 27,87% голосов, свидетельствуют первые данные избиркома после обработки 83,6% протоколов.Согласно предварительным данным избиркома, КПРФ занимает пока первую строчку с 33,14%, у ЕР 27,87%, ЛДПР набирает 10,77%, "Справедливая Россия - За правду" - 8,45%, партия "Новые люди" - 6,72%.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним - региональные и муниципальные выборы.
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политика, кпрф, выборы в государственную думу
КПРФ лидирует в Ненецком округе с 33,14 процента
КПРФ лидирует на выборах в Госдуму в Ненецком автономном округе с 33,14 процента