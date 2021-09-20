https://ria.ru/20210920/vybory-1750883812.html

"Единая Россия" лидирует на выборах в Заксобрание Приамурья с 33,51%

"Единая Россия" лидирует на выборах в Заксобрание Приамурья с 33,51% - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Заксобрание Приамурья с 33,51%

Партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Законодательное собрание Амурской области после обработки 94,27% протоколов участковых избирательных... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T03:05

2021-09-20T03:05

2021-09-20T03:05

выборы в государственную думу

политика

амурская область

единая россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Законодательное собрание Амурской области после обработки 94,27% протоколов участковых избирательных комиссий, набирая 33,51%, следует из данных местного избиркома.У КПРФ – 21,31% голосов, у ЛДПР – 14,07%.Явка на выборы в Заксобрание Амурской области за два часа до закрытия участков (в 12.00 мск) 19 сентября составила 38,25%.Согласно изменениям, внесенным в Устав Амурской области в январе, число депутатских кресел в парламенте региона сокращено с 36 до 27. Девять депутатов будут избраны по единому избирательному округу и 18 – по одномандатным избирательным округам.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750883573.html

амурская область

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политика, амурская область, единая россия