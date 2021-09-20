https://ria.ru/20210920/vybory-1750883812.html
"Единая Россия" лидирует на выборах в Заксобрание Приамурья с 33,51%
"Единая Россия" лидирует на выборах в Заксобрание Приамурья с 33,51% - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в Заксобрание Приамурья с 33,51%
Партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Законодательное собрание Амурской области после обработки 94,27% протоколов участковых избирательных... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T03:05
2021-09-20T03:05
2021-09-20T03:05
выборы в государственную думу
политика
амурская область
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750882153_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_f5c62ad77e6e1efd7e3bb36e3d05cefd.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Законодательное собрание Амурской области после обработки 94,27% протоколов участковых избирательных комиссий, набирая 33,51%, следует из данных местного избиркома.У КПРФ – 21,31% голосов, у ЛДПР – 14,07%.Явка на выборы в Заксобрание Амурской области за два часа до закрытия участков (в 12.00 мск) 19 сентября составила 38,25%.Согласно изменениям, внесенным в Устав Амурской области в январе, число депутатских кресел в парламенте региона сокращено с 36 до 27. Девять депутатов будут избраны по единому избирательному округу и 18 – по одномандатным избирательным округам.
https://ria.ru/20210920/vybory-1750883573.html
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750882153_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ae2e4faee5d083914fe396eef8438cd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, амурская область, единая россия
"Единая Россия" лидирует на выборах в Заксобрание Приамурья с 33,51%
"Единая Россия" лидирует на выборах в Заксобрание Приамурья с 33,51 процента