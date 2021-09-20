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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Ленобласти области с 33,91%
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Ленобласти области с 33,91% - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Ленобласти области с 33,91%
Партия "Единая Россия" набирает 33,91% голосов на выборах в Госдуму РФ в Ленинградской области, следует из первых данных ЦИК РФ после обработки 10,19%... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T03:02
2021-09-20T03:02
2021-09-20T03:02
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" набирает 33,91% голосов на выборах в Госдуму РФ в Ленинградской области, следует из первых данных ЦИК РФ после обработки 10,19% протоколов.Согласно первым данным, ЕР набирает 33,91%, КПРФ – 20,76%, далее идут "Справедливая Россия – За правду" с 12,2%, ЛДПР (8,65%) и "Новые люди" (7,85%).Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними шли региональные и муниципальные выборы.
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политика, ленинградская область, госдума рф, россия
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Ленобласти области с 33,91%
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Ленобласти области с 33,91 процента