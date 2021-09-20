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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Калужской области с 37,31%

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Калужской области с 37,31% - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Калужской области с 37,31%

"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Госдумы в Калужской области, свидетельствуют первые данные ЦИК. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T03:01

2021-09-20T03:01

2021-09-20T03:01

выборы в государственную думу

политика

калужская область

госдума рф

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Госдумы в Калужской области, свидетельствуют первые данные ЦИК.После обработки 48,63% протоколов ЕР набирает 37,31%, КПРФ - 21,52%, "Справедливая Россия" - 11,26%, ЛДПР – 9,34%, "Новые люди" - 7,96%.

калужская область

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2021

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политика, калужская область, госдума рф