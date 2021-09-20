https://ria.ru/20210920/vybory-1750883003.html
"Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму в Севастополе 55,3 процента
"Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму в Севастополе 55,3 процента - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму в Севастополе 55,3 процента
"Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму России в Севастополе 55,3% голосов после обработки 41,18% протоколов, следует из первых данных ЦИК РФ. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T03:00
2021-09-20T03:00
2021-09-20T03:00
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму России в Севастополе 55,3% голосов после обработки 41,18% протоколов, следует из первых данных ЦИК РФ."Единая Россия" получает 55,3% голосов, КПРФ – 13,18%, ЛДПР – 8,14%, "Справедливая Россия - За правду" – 7,43%, "Новые люди" – 5,2%.С 17 по 19 сентября в Севастополе проходили выборы депутатов Госдумы России, довыборы депутата закообрания области и представителей органов власти ряда муниципальных образований.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходило в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. В списки участников дистанционного электронного голосования в Севастополе были включены 20 772 избирателя (6,36% от числа избирателей).
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политика, севастополь, госдума рф, россия
"Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму в Севастополе 55,3 процента
"Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму в Севастополе 55,3 процента